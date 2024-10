El drama que vivió el hijo de Superman tras la muerte de sus padres: "He estado solo desde entonces"

Will Reeve solo tenía 11 años cuando murió su padre, Christopher, y 13 cuando falleció su madre, Dana, por un cáncer de pulmón

En el documental 'Super/Man: The Christopher Reeve Story', el ahora periodista rememora los terribles momentos que pasó después de perder a sus padres

De cómo Christopher Reeve se convirtió en Superman cuando se quitó la capa

El reciente estreno del documental 'Super/Man: The Christopher Reeve Story' ha vuelto a traer a la actualidad la figura del Superman más legendario que se ha visto sobre una pantalla de cine y su extraordinaria lucha contra la adversidad en la vida real, cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento. Pero también arroja una mirada hasta ahora inédita al drama de aquellos que se quedaron. Es el caso de su hijo Will, que perdió a su padre y a su madre cuando solo tenía 13 años. "He estado solo desde entonces", asegura en el documental.

Will Reeve tenía dos años cuando su padre sufrió en 1995 el accidente de equitación que le dejó paralizado de cuello para abajo a los 42 años, en el auge de su carrera. No llegó a conocer en su plenitud a aquel héroe que nos hizo creer que un hombre podía volar. Tanto Will como sus dos hermanos mayores, Mathew y Alexander, -fruto de la relación de Christopher con Gae Exton- vivieron de primera mano cómo su padre pasó de ser una estrella de cine a un activista pionero en la investigación de las lesiones de la médula espinal.

Aquella transformación no sucedió de un día para otro. En un primer momento Reeve pensó en suicidarse, pero el apoyo incondicional de su esposa, Dana Morosini, le dio el coraje suficiente para enfrentarse a su situación e inspirar no solo a su familia sino a millones de personas en todo el mundo. Junto a su esposa creó la Fundación Christopher & Dana Reeve, una organización sin ánimo de lucro dedicada a encontrar tratamientos y curas para la parálisis causada por lesión de la médula espinal y otros trastornos neurológicos.

Adoptado por la familia de su mejor amigo

Reeve murió en 2004 a causa de una insuficiencia cardíaca. Menos de un de un año después a Dana, que no había fumado en toda su vida, le diagnosticaron cáncer de pulmón en etapa avanzada. Murió el 6 de marzo de 2006, a la edad de 44 años. Antes de su muerte, Dana se aseguró de que Will se quedara a vivir con la familia de su mejor amigo y así no tuviera que cambiar de colegio ni sufrir más cambios sustanciales en su rutina.

"A pesar del amor y la seguridad que me brindaron mis hermanos, mi familia y mi familia adoptiva, ese fue el momento, el 6 de marzo de 2006... He estado solo desde entonces", confiesa Will, que hoy es periodista, como Clark Kent. Preguntado en una entrevista con la cadena ABC por si la gente se preocupó lo suficiente por los hijos después de que Christopher y Dana Reeve fallecieran, responde: "No creo que nadie haya pensado en eso nunca, como si ese no fuera el asunto en cuestión. Este era mantener las cosas en marcha, mantenernos bien, mantener a todos bien, honrarlos de la manera correcta".

Superman Legacy