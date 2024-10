La funda de Shrek de Al Pacino (y otras cosas que solo harías por tus nietos)

Es así: a veces los nietos (o los hijos pequeños) te hacen ofertas que no puedes rechazar . Y ya sea un collar hecho de 'rigatoni' decorados con témperas , un marco de fotos de papel maché o un dibujo involuntariamente picassiano que va directo a la nevera, estos regalos son los que más atesoramos. Aunque seamos Al Pacino.

La hija de Pacino, Olivia -fruto de su relación con la también actriz Beverly D'Angelo- nació el mismo año en que se estrenaba la película 'Shrek' (2001). Es decir que ambas tienen 23 años. Y está claro que la cinta protagonizada por el ogro verde y gruñón más entrañable del cine significa mucho para ella. Lo que no sabemos es en qué año fue que tuvo la idea de pedirle prestado el móvil a su padre y devolvérselo engalanado con la cara del ogro de 'Muy, muy lejano'. "¡Es Shrek, papa!", le dijo su hija, según ha contado el propio actor al presentador Colin Paterson, de la BBC. "¿Shrek? -respondió el actor sin saber muy bien quien era el personaje- Wow. Ok, cariño, me lo quedo". Y desde entonces.