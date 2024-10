La misteriosa nueva novia de Clint Eastwood, a los 94 años

"Sabe que no tiene tiempo que perder". Es lo que aseguran maliciosamente algunos tabloides norteamericanos sobre la aparente rapidez con la que el aclamado director de 'Sin perdón' se ha echado nueva novia. También indican, más maliciosamente aún, que la nueva relación ha surgido solo '78 días después' de que Christina Sandera , su compañera de los últimos diez años, muriera repentinamente de un paro cardiaco.

Aunque de joven no lograba convencer a los directores de casting debido a que pronunciaba las palabras con los dientes apretados, algo que en un aspirante de 19 años seguramente no quedaba bien pero funcionó de maravilla años después, cuando Eastwood repetía la clásica advertencia del implacable Harry Callahan en las películas de 'Harry el sucio': "Sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o solo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que deberías pensar si es tu día de suerte? Bueno... ¿Lo es, vago?". Lo de decirlo detrás del cañón de la susodicha Maganum 44 también ayuda, claro.