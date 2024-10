La única condición que pone Robert Englund para volver a ser Freddy Krueger

El veterano intérprete de 77 años considera que es "demasiado viejo" para retomar al personaje en escenas de acción

Englund sí estaría dispuesto a volver a la franquicia de 'Pesadilla en Elm Street', aunque no como los fans quieren

En el eterno retorno a los emblemas de los 80 que se ha convertido el Hollywood actual es raro que aún no haya prosperado ningún plan para revitalizar una de las sagas de terror más populares de aquella época, 'Pesadilla en Elm Street'. Sí, de acuerdo, ya se hizo en 2010 un remake de la película fundacional con Jackie Earle Jones, pero los resultados fueron tan deplorables que todos hemos preferido olvidarlo. En nuestra memoria Freddy Krueger, el sanguinario asesino de los sueños, siempre será Robert Englund, y el actor estaría dispuesto a volver a encarnar al legendario psycho-killer de las cuchillas con una única condición.

Ahora que se cumplen 40 años de la primera película dirigida por Wes Craven, Englund se ha referido en 'Bloody Disgusting' a la posibilidad de volver a calarse el sombrero fedora si se hiciera un reboot de la saga. Y, desgraciadamente, ha sido bastante contundente: "No puedo volver. Literalmente no puedo. Tendría que haber algún truco con los primeros planos, pero no, ya no puedo interpretarlo de nuevo. Soy demasiado viejo”.

Volver, pero no como Freddy

Englund, de 77 años, insiste en que precisamente es su edad lo que le impide volver a ser Freddy, ya que le resulta físicamente imposible rodar secuencias de acción de forma continuada, lo cual significaría que habría que hacer encaje de bolillos en la sala de montaje para darle un sentido a su presencia como protagonista, aunque no descarta volver a la saga de otra forma: “Me encantaría que me invitasen para un reboot de ‘Pesadilla en Elm Street 3′, que creo que es la película más popular de la saga. No como Freddy, sino quizá para hacer un cameo como uno de los médicos que no se creen que exista esta figura que mata en los sueños. Estos cameos son una tradición en los remakes, especialmente en el género de terror".

"No queda nada de Freddy dentro de mí"

"Pero no, no queda nada de Freddy dentro de mí, porque no puedo rodar escenas de acción en una única toma. No puedo mover la cabeza ni nada por el estilo. ¡Soy un perro viejo! Dame un respiro", bromea el intérprete, que, después de todo, no cierra del todo la puerta. Deja una pequeña posibilidad abierta: "Quizá podría volver a ponerle voz en una versión animada, pero nada más. Estaría bien que me lo pidieran". De modo que si el regreso de 'Pesadilla en Elm Street' se produjera, por alguna rocambolesca razón, en forma de película de animación ahí sí que podría volver a interpretar al personaje prestando su voz.