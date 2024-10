'Pulp Fiction' 30 años después: así hicieron las paces Tarantino y Uma Thurman

Para no hablar de la escena del violador, la catana y el lelo; la de la adrenalina inyectada al corazón; la del Sr. Lobo; 'royale with cheese', etc. Para no hablar de la banda sonora, un auténtico ícono. Para no hablar de la estructura no lineal. Para no hablar de los diálogos brillantemente pop. En los 90, sea cual fuera tu afición (o tu vicio) todos parecían estar representados en 'Pulp Fiction'. Y esa es la razón por la que tres décadas después la sigamos celebrando.