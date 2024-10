Eric Roberts con Emma Roberts y otros famosos que han perdido la relación con sus hijos

Ahora, en el podcast Inside Of You se ha sincerado sobre el instante en el que perdió su vínculo con su descendiente, el cual ha calificado como el "período más difícil" de toda su vida: “No es dolor lo que siento, sino tristeza por lo que son, casi con total seguridad, unos malentendidos que van a durar para siempre . Es que somos humanos", ha explicado.

Cuando la que a día de hoy tiene 33 años tenía solo cuatro, el intérprete fue detenido por violencia doméstica, lo que complicó que mantuviera la custodia de su primogénita. Además, en sus memorias Runaway Train: Or the Story of My Life So Far, confesó que otra consecuencia de la ruptura entre ambos fue su adicción a las drogas. Aunque desde 1995 habría conseguido mantenerse limpio, ni siquiera el nacimiento del primer hijo de Emma, que llegaba hace tres años fruto de su historia de amor con Garrett Hedlund, ha podido solucionar las diferencias con su progenitor.