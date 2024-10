Paz Vega se reinventa en plena madurez: "No me preocupa envejecer, me preocupa el tiempo"

No fue una experiencia sencilla en ningún sentido. La cinta era desinhibida, audaz, perturbadora y sexy a la vez. Todo bañado por el sol de Formentera. “Después de rodar ‘Lucía y el sexo’ me sentí fatal -declaraba a Fotogramas hace algún tiempo-. Tuve un bajón anímico muy fuerte . Como di tanto, como estuve tan expuesta... fue como un vacío lo que sentí”.

"No me preocupa envejecer. Me preocupa el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda con lucidez y energía? Un rodaje exige mucha adrenalina y mucha atención. Y para ello hay que estar joven y fuerte". ('El Mundo')