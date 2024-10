Un Springsteen para las nuevas generaciones: primera imagen de Jeremy Allen White como el Boss

La cinta, en plena producción, se titula 'Deliver Me From Nowhere', pero está basada en el libro "Deliver Me from Nowhere. The making of Bruce Springsteen's Nebraska", de Warren Zanes, que ha contribuido ha acrecentar la leyenda del icónico álbum de 1982 que Springsteen grabara solo, en su casa de Nueva Jersey, como unos demos para ser grabados en el estudio luego con la E Street Band. Soiler alert: no hubo grabación y aquellos demos grabados artesanalmente en cuatro pistas fueron el propio disco.