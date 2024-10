Halloween 2024: Penélope Cruz y su paso por el cine de terror

Aunque 'Abre los ojos' y 'Gothika' son puntos clave de Penélope Cruz en el cine de terror y el thriller, ha seguido explorando el género del thriller psicológico a lo largo de su carrera. Películas como 'No te muevas' (2004), aunque no sea terror en el sentido tradicional, contienen elementos perturbadores que mantienen a los espectadores al límite. En ella, Cruz interpreta a Italia, una mujer con un pasado traumático y una vida marcada por la tragedia. Su interpretación le valió el reconocimiento de los críticos, y la historia, aunque no pertenece estrictamente al género del terror, presenta una atmósfera opresiva y desgarradora que refleja el dolor y el sufrimiento humano en su forma más cruda.