El profundo alegato de Helen Mirren sobre el envejecimiento: "No estoy llena de juventud, estoy llena de vida"

“Soy mayor -admite durante la conversación, aunque está “bastante sana”-.Estoy segura de que pronto me quedaré con forma de pera. Pero no me interesa ser joven. Me interesa ser exactamente quien soy”. Y mientras el presentador intenta hablarle de la idea, muy recurrida, de que una persona puede ser mayor pero ser 'joven de espíritu', Mirren da un giro inusual a la conversación y señala: "Oh no, mi espíritu también es mayor, tiene exactamente la misma edad que tengo yo. Tal vez soy positiva y disfruto de cosas, tal vez estoy sana, pero eso no es ser joven, eso es ser exactamente quien eres".