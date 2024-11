Michael Andrew Fox nació en 1961 en Canadá y durante su infancia se mudó muchas veces siguiendo a su padre, que era militar. Siendo muy joven su profesor de teatro le animó a hacer una audición para formar parte del reparto de la serie Leo & Me y le dieron un papel, así es como empezó a trabajar en la televisión. Con solo 17 años Michael dejó Canadá y se estableció en Los Ángeles; quería triunfar en Hollywood. Al inscribirse en el Sindicato de Actores de Cine se encontró con que su nombre ya estaba “cogido” y decidió sustituir la “A” de Andrew por la “J” en homenaje a su actor favorito Michael J. Pollard.

El actor y su mujer decidieron mantener en secreto su enfermedad y siguió aceptando papeles en For Love or Money o The American President. En 1995 llegaron al mundo sus gemelas, Aquinnah y Schuyler, y la familia, ya numerosa, cambiaron la trayectoria del actor centrándose en la televisión y se establecieron en Nueva York.