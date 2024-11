Amigos vip, sorpresas y champagne caro: el fiestón por sus 50 de Leonardo DiCaprio

Otros invitados fueron el mejor amigo de DiCaprio, Tobey Maguire , o Benicio del Toro , que también cumplía 50 años y acudió con su prometida. Precisamente el actor de 'Sospechosos habituales' protagonizará junto al intérprete de 'Titanic' la próxima película de Paul Thomas Anderson, 'The Battle of Baktan Cross', que se estrenará en el verano de 2025.

Según Page Six, un invitado al exclusivo evento dijo que “DJ Meel estuvo pinchando hasta bien entrada la noche”, momento en que que se sirvió una tarta especial. Todos los invitados pudieron degustar una exquisita cena a cargo de la empresa japonesa Nobu , o beber el selecto champagne Telmont (400 euros la botella) hasta altas horas de la madrugada.

La fiesta también estuvo cargada de escenas emotivas como la actuación en vivo del mítico Stevie Wonder, que interpretó 'Happy Birthday' para sorprender a un DiCaprio que no pudo evitar emocionarse y soltar alguna lagrima. Al fin y al cabo, no todos los días se cumplen 50.