El actor habla de cómo preparó su papel en la próxima película biográfica de Bob Dylan, "Un Completo Desconocido"

"Siento que estoy muy metido en la Iglesia de Bob, soy un humilde discípulo", asegura el protagonista de 'Dune'

50 años del regreso de Bob Dylan tras su legendario accidente de moto: pasó ocho fuera de los escenarios

Meterse en la piel de un cantante de éxito suele ser un desafío complejo para el actor que lo acomete. Más aún si se trata de un icono. De entrada tiene que estar dispuesto a soportar las críticas furibundas de los más puristas por no ser lo suficientemente parecido, por no dar la talla o por ser demasiado guapo. A cambio, si el resultado es decente se ganan unos puntos extra en la carrera de premios. Que se lo digan a Rami Malek o a Jamie Foxx. Aún está por ver si a Timothée Chalamet, el chico de moda en Hollywood, le habrá valido la pena encarnar al sacrosanto Bob Dylan. 'Un Completo Desconocido' llegará a las salas de cine españolas en febrero de 2025, pero de momento para el actor de 'Dune' lo califica como "el trabajo más digno que he hecho nunca".

Caminos paralelos

En una entrevista en profundidad con Zane Lowe de Apple Music, Chalamet se sincera sobre la experiencia de haber dado vida al venerado bardo de Minnesota, junto a The Beatles el mayor ídolo cultural que legó la música en los años 60. La película de James Mangold se centrará precisamente en ese momento crucial en el que Dylan le dio la vuelta al folk y lo convirtió en rock eléctrico, un atrevimiento que no fue bien recibido por todo el mundo.

Precisamente en ese Dylan que tuvo que superar muchos obstáculos para hallar su lugar Chalamet encontró su identificación. "Bob quería ser una estrella de rock and roll: Buddy Holly, Little Richard, Elvis Presley; ese era el tipo de música pop que estaba saturada para los niños a finales de los años 50. Igualmente, yo quería ser un gran actor de cine”, afirma el actor.

Chalamet también se encontró con negativas en sus primeros pasos en la industria. No tenía el físico que se requería para interpretar ciertos papeles. Debía ganar peso, le decían. Por eso se enfocó en cintas más pequeñas e íntimas como 'Call Me By Your Name', 'Beautiful Boy' o 'Lady Bird'. No eran grandes producciones comerciales, pero le dieron la oportunidad de encontrar su estilo y, con él, la confianza. A su modo de ver, la suya no fue una experiencia muy distinta a la de Dylan.

El reto más singular

Por supuesto, también tuvo que trabajar duro para meterse dentro del autor de 'Like a Rolling Stone'. "Ha sido el reto más singular que he asumido, pero lo que más confianza me ha dado ha sido hacer toda la música en directo", confiesa Chalamet. "Para la película, tuve que aprender 13 canciones o algo así, pero en total, probablemente podría tocar 30. También trabajé con un entrenador de armónica durante cinco años. Y luego con Polly Bennett, que es entrenadora de movimiento y en realidad sacamos más provecho sólo trabajando en el guion juntos que cualquier cosa relacionada con la física".

En cualquier caso, Chalamet aclara que la película no pretende recrear exactamente la vida del de Duluth: "Esto es algo interpretativo. No es definitivo, no es un hecho. No es como sucedió. Es una fábula". Eso sí, después de haber terminado su trabajo se siente "muy metido en la Iglesia de Bob, soy un humilde discípulo, y siento que tengo esta oportunidad de ser una especie de puente hacia esta música o ese período de tiempo"