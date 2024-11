Susan Sarandon se ve en la lista negra de Hollywood: "Todos mis proyectos se han cancelado"

Susan Sarandon siempre ha hablado sin tapujos. Ha librado todas las batallas que consideraba justas y se ha manifestado contra todo tipo de abusos sin importarle las consecuencias. Y eso nunca había perjudicado su estatus como una de las mejores actrices de la industria del cine. Hasta ahora. La intérprete neoyorquina, a sus 78 años, asegura que está en la lista negra de Hollywood y cree que nunca volverá a actuar en una película de gran presupuesto. Unos comentarios a favor de Palestina a finales del año pasado le valieron la expulsión de su agencia de representación , United Talent Agency. " Mis proyectos se cancelaron . Me han utilizado como ejemplo de lo que no hay que hacer si quieres seguir trabajando”, se lamenta en una entrevista con 'The Times'.

Poco después se disculpó por su mensaje, admitiendo que había cometido un "grave error" en la forma en lo que lo expresó, pero la agencia que representaba a la actriz desde 2014, dirigida por Jeremmy Zimmer, de ascendencia judía, no quiso saber nada más de ella. No ha vuelto a conseguir papeles en películas financiadas por los estudios convencionales.

De hecho, Sarandon no se ha amilanado en su activismo. El pasado mes de abril se unió a otros intérpretes y directores, como Paul Mescal, Olivia Colman, Tessa Thompson, Jonathan Glazer o Stellan Skarsgard, que se implicaron en la subasta de Cinema for Gaza para recaudar fondos para ayuda humanitaria en Palestina. " Depende de cada uno de nosotros detener el genocidio que está ocurriendo en Gaza, y eso significa que israelíes y palestinos dejen de morir. Nadie merece morir de esta manera”, insistía el pasado mes de julio en una entrevista con 'Elle España'.

En los últimos años la actriz de 'The Rocky Horror Picture Show' se ha manifestado en numerosas ocasiones por los derechos humanos, la visibilidad del sida o contra la guerra en Irak. En 2018 incluso fue arrestada por protestar contra la política migratoria de Donald Trump por separar a los niños de sus padres. Pero ha sido ahora cuando Hollywood le ha dado la espalda. Preguntada por si alguna vez volverá a trabajar en una película importante, Sarandon es contundente: "No lo sé. En Hollywood no". Sí le queda el cine independiente y películas más modestas como 'The Gutter', aún en la cartelera de nuestro país.