La verdad de 'Gladiator', según el experto en gladiatura Alfonso Mañas: "No es nada comparado con lo que ocurría en la arena"

Ninguna fuente muestra a una mujer cortada en dos por la cuchilla de un carro, como en 'Gladiator I', pero eso no era nada comparado con lo que se veía en la arena. No podría mostrarse en un film comercial. El poeta romano Marcial (40 d.C.) contaba que una mujer fue montada por un toro o que un oso abrió en canal a un crucificado, entreteniéndose en sacarle las tripas como quien tira de un ovillo. Estos espectáculos correspondían a las ejecuciones del mediodía (ludi meridiani), lo más duro que podía verse en la arena. El cine no podría mostrar nada así.