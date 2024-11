Chloë Sevigny: la chica más cool de los 2000 cumple 50 años

Tras su paso por series como 'American Horror Story' hemos podido ver a Sevigny en producciones comp 'Feud: Capote vs. the Swans' o, más recientemente, 'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez' junto a Javier Bardem. Su vuelta a la pantalla grande será, al parecer por todo lo alto ya que se encuentra en pleno rodaje de 'After the hunt' la nueva película de Luca Guadagnino ('Call me by your name', 'Challengers') junto a un elenco que incluye a estrellas como Julia Roberts, Ayo Edebiri o Andrew Gardfield. La cinta se estrenará en 2025.