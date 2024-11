Hace un tiempo que no se sabe nada de Claudia Cardinale , una de las actrices italianas que marcó a toda una generación junto a Sofía Loren o Gina Lollobrigida. En abril próximo “La Cardinale” cumplirá los 85 y recordar su trayectoria es como abrir un libro de la historia del cine desde la segunda mitad del siglo XX hasta casi la actualidad; ha rodado unas 130 películas , las últimas en 2020, ha trabajado con los mejores directores y ha compartido cartel con los más aclamados actores y actrices de todos los tiempos. En Uppers hemos querido conocer en profundidad a Claudia Cardinale, la diva italiana que trabajó con Fernando Trueba y que en realidad nunca ha ido de diva por la vida .

Por otro lado, con 17 años Claudia Cardinale tuvo a Patrizio del que en una biografía reconoció que había sido fruto de una violación . Ahora él vive en Nueva York, es diseñador y también le dio otra nieta. Al casarse en 1966 con el productor de cine Franco Cristaldi, el primero y único marido de la actriz, adoptó al niño que tendría unos 10 años. A ella, en favor de su carrera, la sugirieron que no contara la verdad de modo que hasta que Patrizio tuvo alrededor de 7 años ello lo presentaba como su hermano pequeño . La actriz se separó de Cristaldi en 1975 y él falleció en 1992 en Mónaco.

Claudia Cardinale fue un mito erótico, sin embargo, ella creía que era fea y por eso no quería hacer cine. Siempre había pensado que la guapa de la familia era su hermana. La historia con la gran pantalla empezó cuando en 1957, con 14 años , estaba ayudando a su madre en la organización del concurso de la chica italiana más bella de Túnez que se iba a celebrar en la Embajada de Italia en Túnez.

Un hombre la subió al escenario, la colocó una banda como a las demás concursantes y ganó . El premio incluía un viaje al Festival de Cine de Venecia y acudió con su madre. Desde ese momento muchos productores le propusieron hacer cine pero a ella la idea no le convencía y tardó bastante tiempo en aceptar.

Lo curioso es que en el caso de Claudia su voz era muy ronca y a los directores les parecía que no “pegaba” con esa imagen de mujer hiper atractiva que querían reflejar en la pantalla, con lo cual en sus primeros largometrajes siempre se doblaba su voz. Trabajó a las órdenes del famoso director Luchino Visconti, en Rocco y sus hermanos (1960) y en El gatopardo (1963) con Alain Delon, igualmente en Sandra (1974), una cinta que la actriz no olvida porque Visconti quería que fumara y ella ya nunca pudo abandonar el tabaco. Por eso en cada entrevista con la prensa siempre sale fumando, no lo puede evitar. Primero pide permiso para encenderse un cigarro y después le echa la culpa a Visconti.