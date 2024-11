Pese a los muchos estereotipos y clichés peyorativos que recaen sobre ellas, las folclóricas de los años 50 y 60 no solo fueron las primeras estrellas que brillaron en el incipiente star system español, sino que demolieron muchas de las represiones físicas y morales que aprisionaban a la mujer durante la dictadura franquista . Estas divas cañís superaron sus humildes orígenes para viajar por todo el mundo y despertar pasiones más allá del reino de la peineta y las castañuelas.

Lidia se tomó muy en serio la empresa. Solicitó la beca de investigación de la Real Academia de España en Roma y eso le permitió visitar archivos y hemerotecas italianos como el Instituto Luce, el Archivo Histórico de la Bienal de Venecia o el archivo del Museo Nacional del Cine de Turín. Lugares en los que recopiló un ingente material de archivo, información, fotografías y anécdotas sobre las tres divas en tierras transalpinas. De fondo, una idea: "esa relación con Italia nos dice mucho sobre aspectos de sus trayectorias no tan conocidos".

Tenían algunos amigos en común, como el torero Antonio Ordóñez, que llegó a ser padrino del bautizo del hijo de Lola y tan íntimo del director de 'Ciudadano Kane' que las cenizas del estadounidense reposan en una finca suya cercana a Ronda (Málaga). ¡Seguro que a Orson y Lola no les faltó tema de conversación cuando coincidieron en el Festival de Venecia de 1951 dejándonos algunas instantáneas tan alucinantes como la de Antonio y Lola bailando en la playa del Lido!

La manera en que Carmen hablaba de ello desde luego nos invita a reflexionar. En sus memorias, escritas por Carlos Herrera, dijo: “Vittorio de Sica era divino, a mí me enseñó mucho. Me tocaba el culito y decía: «¡Caramela, Caramela…! (…) A pesar de todo, era muy respetuoso”.

Ella echó balones fuera diciendo que “era la única decente de la película” porque solo enseñaba (palabras suyas) “las piernas y el culito”. No afectó en absoluto a su carrera, pero esta experiencia italiana (el director era Alessandro Blasetti) es muy reveladora para explorar otras facetas de la Sevilla que no son las primeras que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en ella.

¡Y tanto que es verdad! En una de las pocas fotos en que el dictador sonríe, lo hace porque Carmen Sevilla le está contando las vicisitudes del rodaje de una película precisamente italoespañola, 'Los amantes del desierto'…y no me extraña porque ahí pasó de todo: estrellas desalojadas de un hotel en Roma, una productora italiana que estafa a su socio español (Benito Perojo) y hasta una guerra de por medio… La historia de esta producción es más que alucinante y, la verdad, bastante graciosa.

No es una anécdota en sí, pero me quedo con las imágenes de Carmen llegando al aeropuerto de Ciampino a finales de los años cincuenta y siendo recibida como la gran estrella internacional que era…¡glamour cañí en estado puro!

Hubo tensiones, reconocidas por la propia Carmen, cuando le dieron a la Montiel un papel que iba a ser para ella: nada menos que el de 'La Violetera', una coproducción con Italia que allí se estrenó con el título de 'La bella fioraria di Madrid'. Hasta la prensa italiana, que hasta entonces hablaba de Carmen como “la più famosa attrice del cinema Spagnolo” (“la actriz más famosa del cine español”) empezó a darle ese título a Sara después de su exitazo con 'El último cuplé', 'La violetera' y las películas que les siguieron… ¡como para no mosquearse!

Uy, aquello fue increíble. Sara fue ese año al festival como acompañante de su por aquel entonces marido Anthony Mann, que inauguraba la Mostra con su película 'Pequeña tierra de Dios'. Pero la Montiel estaba teniendo tal éxito internacional con 'La violetera' que la productora estadounidense temía que fuera a opacar la proyección y le sugirió a Mann que prohibiera a su mujer acompañarle al evento. Sara se quedó en el hotel, pero en el último momento decidió que a ella nadie iba a prohibirle nada: se puso un vestido impresionante de inspiración goyesca y una mantilla y se plantó en la inauguración dejando a todo el mundo pasmado…¡y efectivamente siendo el centro de todas las miradas! Las fotografías y la prensa que recogió el momentazo no tienen desperdicio.

No puedo evitarlo: me pierde la historia de su rebeldía en el Festival de Venecia, presentándose en la inauguración y atrapando todas las miradas aunque le habían dicho que no lo hiciera. Saramontielismo en estado puro.