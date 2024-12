Lo bueno de una canción como 'Soy rebelde' es que casi todo aquel que se sintiera un poco diferente al resto podía hacerla suya. Porque, ¿qué significa en realidad ser rebelde? "No tengo ni idea. Cuando empecé era una niña inocente, soy más rebelde ahora. Dicen que la rebeldía viene de la juventud, pero yo no lo creo. Cuando tienes tus ideas claras y has vivido un poco de tiempo, ya puedes decir bien sí o no. Sobre todo no", nos contaba la propia Jeanette.