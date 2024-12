La razón por la que Audrey Hepburn y Marlon Brando no se hablaron durante 40 años

En fin, son muchas las historias que se conocen de la fascinante protagonista de 'Desayuno con diamantes', pero esta no tiene desperdicio y la ha contado su propio hijo, Sean Hepburn Ferrer, a Fotogramas . Según el hijo de la actriz, es una "historia muy bonita".

"El Screen Actors Guild solía organizar eventos en grandes mesas para promover una película -cuenta-. Un día hicieron una comida y pusieron a mi madre al lado de Marlon Brando. Él vino, la saludó y, durante el resto de la comida, no le dirigió la palabra. Allá por 1953, mi madre siempre lo lamentaba y le decía a su agente, el mismo que representaba a Marlon Brando: "Nunca tuve la oportunidad de conocer a Marlon excepto esa vez y no me habló durante toda la comida".