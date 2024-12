Lo cierto es que Danny Zuko era un niñato bastante despreciable. Se pasaba toda 'Grease' fingiendo ante sus colegas machotes que la buena de Sandy Olsson no le importa un comino y era necesario que ella se transformara en una 'chica mala', con cigarrillo y todo, para que él, ya sí, cayera rendido a sus pies. Pero en su contexto, aquello tenía esa clase de magia ingenua inexplicable que impregnaba toda la película, y el look encuerado que adoptó Olivia Newton-John para obnubilar a John Travolta en la escena final a ritmo de 'You're the One that I Want' es hoy todo un icono del cine. Tanto que la mítica chaqueta motera se ha vendido en subasta por 476.250 dólares -unos 454.000 euros-, superando todas las expectativas, según informa 'The Luxonomist'.