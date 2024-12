Cuidado con el perro: los secretos de Krypto, el nuevo compañero de Superman

Créelo o no, lector, pero hubo una época en la que DC estaba desesperada por remontar su alicaído predicamento entre los fans de superhéroes. No, no hablamos de 'La liga de justicia' de Zack Snyder sino de lo ocurrido unos 70 años atrás, cuando en los cómics de los 50 los superhéroes era forzados a dejar sus vidas libertinas y eran encajados de mala manera en el modelo de 'típica familia americana'. Producto de esa 'normalización' hacia el buenismo middelclass, es la aparición de los superperros. Porque si el perro es el mejor amigo del hombre, el superperro debe ser, naturalmente, el mejor amigo del superhombre.