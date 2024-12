El director de 'Horizontes lejanos' y 'Winchester 73' no valoraba especialmente el trabajo de su mujer, pero sí era consciente de éxito que tenía en España. Lo que no se esperaba era el interés que también despertaba Sarita más allá de nuestras fronteras. Hasta que llegaron a Venecia para presentar su película 'La pequeña tierra de Dios' en la Bienale. "El público y la prensa italiana estaban fascinados por su belleza y su sofisticación", rememora Lidia García. La productora de Mann, la United Artist, temía que el huracán Montiel opacase el estreno y le pidió a la actriz que durante su estancia en Venecia se dejara ver lo menos posible. Incluso le dijeron que no fuera al pase de la película de su marido y se quedase en el hotel.