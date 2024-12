Gary Oldman: lo que aprendió sobre sus propios fantasmas antes de trabajar con Sorrentino

Los sueños se cumplen para Gary Oldman. Poco después de ganar su Oscar haciendo de Winston Churchill en 'The darkest hour', el actor británico le dio a su representante una lista de deseos: quería hacer un personaje con un arco más extenso que el que se puede desarrollar en dos horas, no quería tener que impostar acentos, no quería tener que pasar horas en una silla de maquillaje y, a ser posible, no quería tener que cambiar de vestuario demasiadas veces. Su representante le consiguió el papel del agente Jackson Lamb, un desaliñado jefe del MI5 que insulta a sus espías, se tira pedos y usa siempre la misma ropa.