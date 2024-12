"Mi padre murió dos meses antes de que Paul me llamara -dice en una entrevista con la Cadena Ser así- que ambos veníamos de un lugar en el que aceptamos la pérdida de personas de nuestro entorno". Pero más que cercano, Homer Gere de hecho compartía su vida con su hijo. "Mi padre vivía conmigo -dice el actor-. Tenía casi 101 años . Así que fui testigo y parte del cambio de su mente y del cambio de su cuerpo. Eran cosas que me resultaban muy cercanas. Obviamente este guion me conmovió de una manera muy profunda y, rápidamente, le dije a Paul, sí, trabajemos en esto. Hagamos algo especial con esto".

"Como he dicho, fui testigo del cambio de mi padre a medida que envejecía -ha dicho el actor-. Y aunque él estaba lúcido y tuvimos conversaciones profundas el uno con el otro, a veces sus recuerdos eran expresionistas. Eran ciertos en un sentido emocional, pero no los detalles exactamente. Y esto me gustaba especialmente en el guion, cómo en sus recuerdos era emocionalmente preciso, pero no era veraz en el sentido de ser empíricamente cierto. Como si Uma Thurman apareciera en algunos de mis recuerdos. Ella no había estado allí. Aún no la había conocido, pero era emocionalmente cierto. Encontramos formas de hacerlo a lo largo de la película para que su memoria no sea precisa en el sentido de la lógica o de la causa y el efecto, pero su mente se mueve en contrapunto, sube y baja de norte a sur en lugar de este y oeste".