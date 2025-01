De cómo Angelina Jolie descubrió en la Ópera una terapia desconocida: "Se lo recomiendo a todas"

"No me daba cuenta de lo mucho que eso me había bloqueado - decía esta semana la actriz en una mesa redonda de actrices organizada por The Hollywood Reporter-. No me daba cuenta de lo mucho que no conocía mi voz". Jolie asegura que hasta que no empezó a prepararse para 'María', no había sido logrado entender cuándo cambia la voz de una persona a lo largo del tiempo y cómo estas puede verse afectada por circunstancias como "el parto o la muerte, o alguien a quien amas, o la enfermedad o lo que sea. Porque guardamos esas cosas en nuestro cuerpo. Cambiamos la forma en que somos".