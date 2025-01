El peor rodaje que recuerda Nicole Kidman: "El director me golpeaba emocionalmente"

Corre la broma en Hollywood de que en cualquier grupo más o menos significativo de actores la mayoría ha trabajado o va a trabajar con Nicole Kidman en algún momento de su vida. Eso debido a la cantidad de proyectos en los que la australiana viene participando desde hace años, tanto en televisión como en cine, mismos que le han valido otras tantas nominaciones. Series como 'Big little lies', 'Expatriadas', 'La pareja perfecta' han sido éxitos de público y crítica, y en cuanto a las películas que ha rodado, no son menos diversas, de 'Aquaman' a la reciente 'Babygirl' cinta que según la crítica está llamada a redefinir el thriller erótico .

Sobre su manera aparentemente incansable de trabajar, la actriz de 'Moulin Rouge' le decía hace poco a Variety "A veces me planteo tomarme un descanso, pero hay tantas oportunidades de ayudar a aquellos que están empezando, y usar aquello que tengo y que puedo hacer por personas como Helena Reijin (Escritora y directora de 'Babygirl')... Es muy difícil para mí decir 'Vale, voy simplemente a cuidar de mí misma' porque soy mucho de cuidar a otros. Pienso que puedo crear más trabajo para la gente. Y también me encanta esto, tengo pasión por ello. Simplemente tengo que cuidar mi cuerpo. Me encantaría tener superpoderes porque me encantaría estar en todos los sitios".