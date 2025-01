Cayetana Guillén-Cuervo siempre se ha manifestado radicalmente en contra del edadismo . En sus entrevistas, ya sea en televisión o prensa escrita, se niega a decir su edad (incluso aunque sea un dato fácilmente rastreable), no por vergüenza o pudor sino porque odia las etiquetas , y para ella no hay etiqueta que marque más que la fecha de nacimiento del DNI, sobre todo si se trata de la mujer. Por eso ahora la actriz, presentadora y periodista se ha comprometido "a impulsar la creación de personajes protagonistas para mujeres de 50 años que cuenten su propia historia".

En el mismo programa, la hija del difunto actor Fernando Guillén y de la veterana actriz Gemma Cuervo justificaba por qué no le gusta que le pregunten por su edad: "Tú me tienes que juzgar y recibir por la energía que yo te transmito y mi actitud. Pasa con las mujeres. Si ya dices mi edad, ya me estás etiquetando en una forma de ser o por mi edad. Me jode mucho. La edad es un prejuicio. A mí quiéreme, ódiame o lo que quieras pero no por mi edad (...) De verdad que la edad no importa. Yo siento que tengo 36".