Este jueves, 15 de enero, David Lynch ha fallecido a los 78 años de edad. Aunque por el momento no ha trascendido la causa de su muerte, el director había visto empeorar su salud en los últimos meses como consecuencia de la enfermedad que sufría y que él mismo hizo pública el pasado año: “Tengo enfisema debido a mis muchos años como fumador. Debo admitir que disfrutaba mucho fumar: el tabaco, su olor, encender los cigarrillos… Pero este placer tiene un precio", confesó en sus redes sociales.

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento de David Lynch”. Así comienza el comunicado que ha publicado la familia del director, la misma que no ha dudado en “agradecer algo de privacidad en este momento”: “Hay un gran vacío en el mundo ahora que él ya no está con nosotros. Pero, como él diría, 'Mantén la vista en el donut y no en el agujero'. Es un hermoso día con un sol dorado y cielos azules en todo momento", han escrito sus allegados a través de un mensaje en su propio perfil público.