El único actor que ha muerto a manos de Stallone, Schwarzenegger y Willis

Sylvester Stallone , Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis fueron la santa trinidad del cine de acción de los 80 y 90 . Sin discusión. Vale que andaban también por ahí Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris o Steven Seagal o Kurt Russell, pero la conexión del público con los tres primeros no tenía parangón. Los tres integrantes de ese podio de los 'action hero' dejaron una huella muy profunda en la cultura popular con sus sagas de 'Rambo' , 'Terminator' y 'La jungla de cristal' .

Es curioso que en su época de esplendor no coincidieran en ninguna película -sí lo hicieron muchos años después en aquella suerte de auto-homenaje que fue 'Los mercenarios'-, pero entre los tres patearon más culos villanescos que nadie en Hollywood. Lo más fascinante es que solo un actor puede presumir de haber muerto a manos de estos tres titanes en tres filmes distintos.

En una entrevista de 2008 el actor se mostraba orgulloso de haber caído ante los tres tenores de Hollywood, y revelaba que también había sido víctima de otra gran estrella. “Primero me mató Bruce Willis, luego Schwarzenegger y por último Stallone. Y para colmo, en ‘Los ángeles de Charlie: Al límite’, la exmujer de Bruce”, en referencia a Demi Moore. “Todos me disparan. Algún día... Algún día, tal vez simplemente no lleguen a matarme”, bromeaba.