En opinión de la intérprete catalana, "la vejez no puede ser tan terrible" como aparece en muchas películas, obras de teatro y series de televisión. Vilarasau también puso el foco en el tabú que aún hoy en día supone envejecer, en una sociedad que, paradójicamente, también ensalza el envejecimiento saludable. "El periodo más difícil de la vida, que es la vejez, siempre se ha mantenido oculto en la sociedad, y esta no puede permitirse perder la mirada de estas mujeres que han llegado a mayores", ponía de manifiesto. "Envejecer no puede ser tan terrible si el cine lo normalizara, mostrando una vejez luminosa, alegre, digna, tal vez las mujeres dejarían de agredir su cuerpo para retrasar esa vejez", ha concluido.