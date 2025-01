Jude Law y su pelo, historia de una complicada relación: "Lo defenderé hasta el final"

Ocurre cada temporada navideña -la que acabamos de dejar atrás no fue la excepción- y en particular después de las reposiciones de la película 'The Holiday': Jude Law de pronto vuelve a encabezar las listas de los actores más guapos de la industria. Porque aunque han pasado ya casi 20 años de aquella película, el inglés conserva intacto su atractivo. No así su cabellera.