Puede parecer que fue ayer, pero el tiempo también pasa por el audiovisual y algunas películas que disfrutamos en el cine no solo se han convertido en mayores de edad, sino que como el buen vino, mejoran con el tiempo. Sin ir más lejos, en 2020 cumple 25 años una de las películas más míticas de los 90: Trainspotting . En su día el largometraje dirigido por Danny Boyle se convirtió en toda una revelación en la que el sexo, las drogas y el rock and roll se convirtieron en un protagonista más junto a Ewan McGregror (49) y compañía. Tanta fue su repercusión, que el reparto volvió a unirse 20 años después para estrenar en 2017 T2: Trainspotting, la secuela de la primera.

Lo que unió la heroína

La foto del reencuentro

Esas amistades que, por mucho que no se vean, no desaparecen. Así lo recordaba Jonny Lee Miller en una entrevista concedida a El País cuando promocionaba T2: Trainspotting: "Cada uno vivimos en un sitio diferente y no nos hemos visto mucho, la verdad. Fue fantástico reencontrarnos. Pensábamos que quizá nos costaría volver a congeniar como entonces, pero no fue así".