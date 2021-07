Es innegable que Paul Newman ha sido una de las estrellas de Hollywood que más ha brillado. Y, además, es considerado por muchos el hombre más guapo del mundo. Digamos que hasta el propio Adonis caería rendido ante semejante belleza. Esos ojos que parecían estar imitando el color del mar, su sonrisa picarona y la elegancia con la que se paseaba, con gafas, con un bigote, con canas, sucio o magullado, tanto dentro como fuera de la pantalla, hacían pensar que no había en este planeta nadie como él. Pero que nadie se equivoque: Newman nunca quiso ser un galán. De hecho, para impedir que lo encasillaran en películas románticas, pagó una indemnización al estudio para elegir libremente personajes granujas, desaprensivos o desvergonzados. Y no importaba, porque en todos esos papeles siempre estaba presente su miranda penetrante, una de las más seductoras del cine. La recordamos en el vídeo a través de once fotogramas.