A pesar de que no se ha emitido aún, los avances y adelantos de la entrevista dejan clara la postura del actor el día de la tragedia, donde asegura que "yo no apreté el gatillo". Al actor se le ha preguntado por qué la pistola se disparó cuando eso no estaba en guion, a lo que respondió que "no se apretó. Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría con una pistola a alguien y apretaría el gatillo", recalcando que no sabe de qué manera la bala salió del arma que supuestamente estaba destinada únicamente a fogueo.