Almodóvar, Penélope, Banderas y Rossy reflexionan sobre su 'vieja amistad': "Con ellos todo es más humano"

Hay reuniones de amigos y luego está la nueva foto de portada de The NYTimes Style Magazine, que protagonizan Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Rossy de Palma y Antonio Banderas. Una imagen que encabeza un reportaje en torno a su amistad de tantos años. Y a cómo esta retroalimenta al propio arte: el director y sus actores fetiche reflexionan en esta entrevista que realiza Michael Snyder y que lleva por título "Old Friends" (viejos amigos) sobre cómo estas décadas de trabajos juntos los han convertido en una familia en una industria en la habitualmente no reluce la profundidad de sus vínculos.