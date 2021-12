En la actualidad, el ganador de dos Óscars – por 'El silencio de los corderos' en 1992 y por 'El padre' en 2021 – no solo sigue haciendo películas, también toca el piano, pinta cuadros y le encanta pasar el tiempo junto a sus amigos y su esposa, la actriz y productora Stella Arroyave. De todo ello presume en sus redes sociales. Lo único que pide a la vida ahora, según declaró en una entrevista en The New York Times, es poder vivir veinte años más.