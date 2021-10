Arturo Pérez-Reverte: "Un James Bond tan enamorado y tan moñas constituye un insulto a los espectadores"

James Bond es un clásico entre los clásicos del cine de espías. El espía británico del MI6, siempre servicial, caballeroso, frío, pasional y asertivo cuando vienen mal dadas se ha convertido, con el paso de los años, en una de las referencias de lo que debería ser un 'gentleman'. La larguísima saga, extendida durante 59 años, ha supuesto al mismo tiempo un trasiego de actores que, o bien han marcado una época (Sean Connery o Pierce Brosnan) o han quedado en el olvido (George Lazenby, Roger Moore). El consenso fan, por su parte, ha elevado a Daniel Craig ('Casino Royale', 'Spectre', 'Quantum of Solace') a la categoría de los que perduran. Y no era fácil, en tanto que debía suplir el legado de Brosnan, considerado como uno de los mejores Bond. Pero su última interpretación no ha gustado a todo el mundo.