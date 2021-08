Rabia, atracones y diferentes mujeres cada día: la insaciable vida de Marlon Brando

Además de Dean, Elvis Presley también se vio influido por la estética de Brando (inmortalizada en iconografía por el look de motero sensual de 'Salvaje' ), con su tupé, sus cazadoras de cuero y su ceño fruncido. Pero sobre todo por su actitud, que podría resumirse en una frase de 'Salvaje': "Nadie me va a decir lo que tengo que hacer". En los años 50 resultaba profundamente subversiva: Marlon Brando fue rock n roll antes de que el rock n roll se inventase.

La actitud desafiante y hostil de Marlon Brando siempre provino de un profundo rencor contra el mundo. Consideraba que la vida lo había tratado mal y por tanto tenía derecho a devolvérselo. Su patrón psicológico era el de un niño acomplejado. El trauma del doble abandono de sus dos figuras maternas le empujó a comportarse sin respeto por la autoridad o las consecuencias de sus actos. Y sabía que no hay nada que dé más poder que colocarse por encima de todo, pero en secreto no lo estaba. "Los periodistas pueden golpearte todos los días y tú no puedes responder", escribió en sus memorias. "Yo resultaba muy convincente en mi pose de indiferencia, pero era muy sensible y me dolía mucho".