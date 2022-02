"Que mi nominación y la de Penélope sucedan a la vez me parece mágico", dijo Bardem en una rueda de prensa convocada tras el anuncio. No extraña, pero sí resulta fascinante que esta pareja de actores, que se encontraron por primera vez en pantalla ligando bajo un toro de Osborne y hablando tortilla de patatas – fue en 'Jamón, jamón' (1992), de Bigas Luna – aspiren juntos a obtener un Óscar a la mejor interpretación por sus papeles en 'Madres Paralelas' (Cruz) y 'Being The Ricardos' (Bardem). Esta es la cuarta candidatura de ambos. Antes, ambos tendrán que defender su nominación a los Goya españoles, que se celebran el próximo 12 de febrero en el Palau de les Arts de Valencia.