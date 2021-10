Esto no quieres decir que tengas que pasar todo por alto. Como recomiendan desde el portal de psicología iFeel, también "liderar a veces es llamar la atención a personas que hacen cosas inadecuadas: no cumplir horarios, no respetar los espacios, interferir en el trabajo de otros, hablar de manera poco respetuosa a los compañeros, etc.".