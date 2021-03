Juan José Millás sobre el caso Nevenka: la relectura de la historia 20 años después

"Esta es la historia de una mujer sensata que, cuando se dio cuenta de que todo lo que le habían contado era mentira, fue al juzgado, denunció los hechos y lo puso todo patas arriba". Esta frase, pronunciada por el escritor y periodista Juan José Millás (75) , resuena en los primeros minutos de 'Nevenka', la docuserie que Netflix estrenará el próximo 5 de marzo. Son también las palabras que encabezaron, ya en 2004, su libro: 'Hay algo que no es como me dicen: el caso de Nevenka Fernández contra la realidad' (Ed. Aguilar). Dos intentos por subsanar el relato público y mediático del caso de acoso sexual que la que fuera concejala del PP en Ponferrada entre los años 1999 y 2000 sufrió por parte de su jefe, el alcalde Ismael Álvarez (de 50 años entonces).

Nevenka y su madre, quien la animó a denunciar, fueron pioneras en exponer el acoso sexual y los abuso de poder en el trabajo cuando aún estábamos a casi dos décadas de la sacudida feminista del #MeToo . Aunque la justicia le dio la razón e Ismael Álvarez fue condenado por acoso sexual -el primer político español en serlo- , tanto en los medios como en su pueblo se la sometió a un juicio popular mucho más duro del que no salió indemne: Nevenka acabó huyendo de España a Inglaterra y tratando de reconstruir su vida a los 26 años tras repetir incansable en la rueda de prensa y en el juicio aquella frase: "Tengo dignidad".

"Pobre hombre", "a mí no me acosan si yo no quiero", arengaban algunas vecinas de Ponferrada en manifestaciones para defender la dignidad de su alcalde. El mismo que siguió paseando por sus calles y volviendo a presentarse a las elecciones en 2011 con un nuevo partido. Imágenes que recupera el documental y que chocan de frente con las de las mareas feministas que arroparon a la víctima de la manada con el "hermana yo sí te creo" por toda España en los últimos años.