¿Éxito a partir de los 50 años? Cinco famosos que han demostrado que se puede

Tenía ya 50 años antes de publicar “On the Origin of the Species” en 1859, el libro que expuso la teoría de la evolución por la que es mejor conocido hoy. No habría sido el alumno más brillante de su promoción. Así lo describía el multimillonario Charlie Munger en un discurso en la escuela Harvard-Westlake en Los Ángeles: "La vida de Charles Darwin demuestra cómo una tortuga puede superar a una liebre ayudada por la extrema objetividad". Quizá no era el más brillante, no, pero ahí le tenemos, enterrado con Newton y Stephen Hawking en la Abadía de Westminster.