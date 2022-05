¿Cómo son los verdaderos 'Top Gun'? La élite de los aviadores de caza que inspiraron la película

El F-14 Tomcat no es solo uno de los aviones de combate más recordados e icónicos , también es considerado como el avión favorito de Hollywood, y esto es obviamente por la película que protagonizó Tom Cruise en los años 80, 'Top Gun', que fue un éxito de taquilla y actualmente es considerada como película de culto. Ahora, con el estreno de la nueva película 'Top Gun: Maverick' , ha surgido también un documental sobre los personajes en las que se inspiraron los escritores de 'Top Gun' para darle vida a 'Maverick'.

Pero que no cunda el pánico por no poder verlo, coincidiendo con el estreno de dicho documental, la US Navy publicó un reportaje sobre los verdaderos Top Gun, que muestra a tres instructores de este programa de adiestramiento. En él descubrimos que se trata de personas realmente profesionales con familia que dedican su tiempo libre a hacer cosas tranquilas, y es que para emociones fuertes ya tienen su trabajo.