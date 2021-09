Nicolas Cage no deja de 'liarla parda', como diría la famosa socorrista. La última ha sido en un local de Las Vegas, tal y como lo ha recogido el diario británico The Sun. El actor se puso a beber tragos de whisky y tequila hasta que cayó en un sofá del bar. Cuando los empleados intentaron levantarlo, se enfrentó a ellos. Y estos, claro, no dudaron en ponerlo de patitas en la calle. También la montó en un karaoke cantando 'Purple Rain' de Prince en un evidente estado de embriaguez. Aunque el ganador del Oscar por 'Leaving Las Vegas' cuenta con una lista a la que cada vez se van sumando más excentricidades que no van sino hundiendo su carrera y, al parecer, también su vida. Repasamos algunas de ellas en el vídeo.