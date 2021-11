Leonardo DiCaprio: sus negocios e inversiones millonarias

El nombre de Leonardo DiCaprio evoca recuerdos inmediatos de sus papeles más emblemáticos. Desde sus destacados papeles cinematográficos en What’s Eating Gilbert Grape (1993) y The Basketball Diaries (1995) hasta sus papeles más icónicos en Titanic (1997) e Inception (2010), Leo ha demostrado ser la definición de un actor de primer nivel. DiCaprio incluso interpretó al hombre de negocios clandestino, Jordan Belfort, en la épica El Lobo de Wall Street de 2013.

Ahora se está lanzando al mundo de los negocios y, afortunadamente, no es una operación sospechosa. No es novedad que DiCaprio ha sido uno de los actores más laureados de Hollywood de los últimos lustros. Su filmografía no es precisamente pequeña y le ha valido para alzarse con un Oscar, un BAFTA o dos Globos de Oro, entre tantos otros. Carrera que le ha servido también para situarse entre los actores mejores pagados del mundo.