Cuando Daniel Day-Lewis se retiró de la interpretación hace cuatro años , muchos se sorprendieron. Pero si se observa su trayectoria esta decisión no resulta tan chocante: el actor británico llevaba queriendo dejarlo desde su debut en 1985. Desde entonces, ha ido espaciando más sus papeles y en los últimos 30 años solo ha rodado once películas.

En 'El crisol' , una recreación de los juicios de Salem en la Nueva Inglaterra del siglo XVI basada en la obra de Arthur Miller, construyó su propia casa. Para 'The Boxer' pasó dos años y medio practicando boxeo dos veces al día (lo cual le provocó una hernia y varias costillas rotas). Y se negó a que le quitasen el abrigo empapado en agua helada de 'Gangs of New York' porque quería experimentar las mismas condiciones climatológicas que su personaje, El carnicero (por supuesto, también aprendió a descuartizar reses).

Pero esta entrega extrema le ha jugado malas pasadas. En 1989 interpretó al protagonista de 'Hamlet', un peaje casi obligatorio para todo actor británico que aspire a la gloria, pero durante su segunda noche en Nueva York se quedó bloqueado en plena función . En la escena en la que a Hamlet se le aparece el fantasma de su padre Day-Lewis vio a su propio padre, empezó a temblar y a sollozar y acabó yéndose del escenario. No volvió. Un actor tuvo que reemplazarlo y terminar la obra. Daniel Day-Lewis no ha vuelto a subirse a un escenario teatral desde entonces.

Además de ejercer como padre de Ronan y Cashel, el actor dedica su tiempo libre a pintar, construir muebles y hacer zapatos. De hecho pasó la mayor parte de los cinco años entre 'The Boxer' y 'Gangs of New York' como aprendiz en el taller florentino de Stephano Berner, uno de los zapateros más célebres del mundo. Pero esta vida aislado del mundanal ruido no significa que Daniel Day-Lewis sea un ermitaño. Simplemente le gusta sentir que su experiencia del mundo es real, de ahí su afición a las actividades físicas. Al construir (cuadros, muebles, calzado), siente que su paso por el mundo es tangible.