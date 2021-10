La trama se complica: el encargado del arma de Alec Baldwin fue despedido hace dos años por otro accidente con una pistola

Hace solo unos días saltaba la noticia. Alec Baldwin había matado de forma accidental a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de 'Rust' tras disparar con un arma que no debería estar cargada ni contener munición y que también hirió al director del film. Con el paso de los días se van aclarando algunos aspectos, especialmente tras revisar la llamada a emergencias de Mamie Mitchell, supervisora de guion . "Este maldito ayudante que me gritó en el almuerzo porque preguntaba por las revisiones… Se supone que debía revisar el arma, él es el responsable de eso" , decía. Pese a no pronunciar un nombre, se refiere a Dave Halls, el asistente de direcció n que tenía que supervisar la seguridad del rodaje y que posee una amplia experiencia en películas.

El trabajador tan solo tuvo heridas leves al retroceder tras escuchar el disparo, pero Halls terminó siendo despedido de la producción, aunque la productora reconoce que "estaba arrepentido de lo ocurrido y comprendió por qué le despedían". No obstante, según también recoge CNN, Maggie Gold, fabricante de pirotecnia, contó que durante el rodaje de 'Into The Dark' para Hulu que "no fue capaz de establecer salidas de emergencia y no mantuvo reuniones de seguridad antes del uso de armas".