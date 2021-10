Aunque es un término eminentemente televisivo, el 'Síndrome Darrin' -o cambio de actores para interpretar un mismo personaje en una serie o show- se da también en el cine, más aún en estos tiempos en que ya no se hacen películas, sino sagas enteras. Agotamiento o hartazgo, conflictos contractuales o bien causas naturales fallecimiento o enfermedad suelen ser los motivos habituales, pero no los únicos.

Dejando a un lado casos como los de James Bond o Jack Ryan, ya que sus películas no son secuelas al uso, sino relatos independientes con un mismo protagonista, o nuevas versiones y remakes. Repasamos aquí algunos de los ejemplos más ilustrativos de los últimos años.

Muchos buenos actores protagonizaron el papel de Batman , y todavía sigue un debate sobre quién interpretó mejor a este superhéroe. No hay una opinión firme sobre este asunto, pero muchos creen que Michael Keaton fue quien mejor lo hizo . Val Kilmer vino a reemplazar a Keaton, y esta elección no fue apreciada por todos los fanáticos.

Hulk, aunque no es el más importante del Universo Marvel, es sin duda un personaje llamativo. No es de extrañar que muchos fanáticos hayan sufrido por el hecho de que Edward Norton interpretara el papel del fuerte hombre verde en lugar de Eric Bana. Aunque nadie dudó de que Edward fuera un actor excelente, a muchos simplemente les parecía que en el papel de Bruce Banner era poco creíble. Lo más probable es que simplemente no fuera un papel para él. Pronto, los productores lo reemplazaron por Mark Ruffalo.