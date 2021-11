Muchas de las películas de Quentin Tarantino forman parte de la historia del cine. Su filmografía ha marcado un hito por su originalidad, los planos imposibles, la música, el guión, la trama, la violencia y la sangre constante o en forma de explosión. Aunque no lo creas hay famosos que se le han resistido. En Uppers vamos a desvelarte qué actores rechazaron trabajar con Quentin Tarantino . No sabemos si se han arrepentido y si ya será tarde.

En un principio, Will Smith iba a ser el protagonista de Django desencadenado, pero no se puso de acuerdo con Tarantino y Jamie Foxx ocupó su lugar. Se cuenta que cuando Smith leyó el guión le pidió que lo modificara para que fuese Django, en vez del doctor King Schultz (representado por Christoph Waltz), quien matase a Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). No obstante, en 2015 cuando le preguntaron por qué había rechazado el papel aseguró que no quería ser parte de una historia de venganza y de odio y no de amor y que “la violencia engendra violencia”.